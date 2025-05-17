Россияне атаковали Сумщину: в ГСЧС показали последствия
Спасатели тушили пожары в Сумской области. Оккупанты повредили жилые дома
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Ночью 17 мая спасатели дважды ликвидировали пожары в Сумской области в результате вражеских атак. Пожар произошел на территории Путивльской общины.
В результате попадания произошло возгорание нежилого помещения и здания гостиницы. Взрывная волна повредила дома местных жителей. Информация о погибших или травмированных не поступала, сообщили спасатели.
Напомним, ранее в Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на пенсионера. 72-летний мужчина получил минно-взрывную травму, контузию и ранение предплечья.
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