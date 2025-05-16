Четверо мирных жителей пострадали в результате вражеских ударов по Харьковщине

фото: Харьковская областная прокуратура

Армия РФ в течение дня нанесла дары по Купянску и Купянскому району Харьковской области, четыре человека получили ранения

Как передает RegioNews, об этом Харьковская областная прокуратура сообщает в Телеграмме.

Установлено, что 16 мая около 13:00 российские военные произвели обстрел Купянска. Повреждены не менее 10 частных домов. Ранение получил 59-летний мужчина — он доставлен в больницу. Предварительно установлено, что захватчики обстреляли город из реактивных систем залпового огня "Град".

Позже РФ снова атаковали село Кутьковка Купянского района. В результате удара взрывные ранения получили двое мужчин и женщина. Тип вооружения, применяемого противником, уточняется.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области из-за российских обстрелов закрыли больницу.