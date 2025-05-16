21:49  16 мая
Россияне снова атаковали дронами Херсон, есть раненый
20:53  16 мая
В Минобороны заявили, что нужно заканчивать войну с РФ
20:15  16 мая
Львов станет первым городом, где заработает 5G-связь
UA | RU
UA | RU
16 мая 2025, 23:38

Четверо мирных жителей пострадали в результате вражеских ударов по Харьковщине

16 мая 2025, 23:38
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Армия РФ в течение дня нанесла дары по Купянску и Купянскому району Харьковской области, четыре человека получили ранения

Как передает RegioNews, об этом Харьковская областная прокуратура сообщает в Телеграмме.

Установлено, что 16 мая около 13:00 российские военные произвели обстрел Купянска. Повреждены не менее 10 частных домов. Ранение получил 59-летний мужчина — он доставлен в больницу. Предварительно установлено, что захватчики обстреляли город из реактивных систем залпового огня "Град".

Позже РФ снова атаковали село Кутьковка Купянского района. В результате удара взрывные ранения получили двое мужчин и женщина. Тип вооружения, применяемого противником, уточняется.

"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области из-за российских обстрелов закрыли больницу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область атака РФ война
Правительство выделило около 380 млн грн на восстановление и капитальный ремонт медучреждений в Запорожье и Харькове
16 мая 2025, 19:39
На Харьковщине женщина обворовала знакомого во время застолья
16 мая 2025, 17:40
Россияне обстреляли коммунальщиков в Купянске: погибла женщина, 4 человека ранены
16 мая 2025, 09:35
Все новости »
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
В Луганске российские захватчики приговорили пленного австралийца к 13 годам заключения
16 мая 2025, 22:44
В Киевской области в ДТП погиб 70-летний водитель
16 мая 2025, 22:35
В Константиновке россияне убили двух человек дронами
16 мая 2025, 21:55
Россияне снова атаковали дронами Херсон, есть раненый
16 мая 2025, 21:49
В Киевской области обнаружили часть российской крылатой ракеты
16 мая 2025, 21:29
В столице мужчина ударил ножом знакомого
16 мая 2025, 21:15
В Минобороны заявили, что нужно заканчивать войну с РФ
16 мая 2025, 20:53
В Тернопольской области водительница Chevrolet протаранила металлическое ограждение
16 мая 2025, 20:45
"Россия готова воевать вечно": россияне на переговорах угрожали захватить Харьков и Сумы
16 мая 2025, 20:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »