Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов

Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял

18 апреля 2025

Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?

Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса