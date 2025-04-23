Удар дроном по автобусу: в Марганце объявили трехдневный траур

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В Марганецкой громаде 23, 24, 25 апреля объявлены днями траура из-за российского удара по автобусу с работниками предприятия

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Марганецкой ГВА.

"Сегодня, 23 апреля, агрессор в очередной раз продемонстрировал свое коварство. Утром fpv-камикадзе попал в автобус, который вез людей на работу. Мирных людей. В результате погибли 9 марганчан.

В Марганецкой общине объявлено 23, 24, 25 апреля Днем траура по погибшим. Выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных людей.

Россия убивает. Она бьет по мирным людям. Уничтожает семьи, обрывает жизнь, ворует будущее", – говорится в сообщении.

Напомним, утром в Марганце россияне атаковали дроном-камикадзе автобус , который вез людей на работу. Ранее сообщалось о девяти жертвах и 43 раненых .