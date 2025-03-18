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18 марта 2025, 21:20

На Запорожье открыли первый Центр безопасности общины

18 марта 2025, 21:20
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фото: Запорожская ОВА
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Во вторник, 18 марта, в Матвеевской общине Запорожской области заработал первый Центр безопасности громады. В нем будут круглосуточно дежурить пожарные местной команды и полицейский офицер

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.

"Сегодня вместе с руководителем Запорожской ОВА Иваном Федоровым открыли современное здание Центра в одной из общин. Уже за считанные дни здесь будут нести службу полицейский офицер общины и местная пожарная команда", – говорится в сообщении.

Министр отметил, что строительство этого Центра, который будет обслуживать 13 населенных пунктов, длилось семь месяцев.

Кроме боксов для транспорта, есть диспетчерский пункт, комната отдыха, укрытие. ГСЧС и Нацполиция уже провели несколько месяцев обучения для личного состава, подразделения обеспечены всем необходимым: техникой, оборудованием, транспортом.

"Благодарю поддержку инициативы МВД руководству области и местным властям. Открытие таких Центров безопасности по всей стране позволит значительно ускорить реагирование и усилит коммуникацию между экстренными службами. Безопасность в Украине начинается с безопасности в каждой из общин", - подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, накануне оккупационные войска РФ атаковали прифронтовую общину в Запорожской области. В результате вражеских обстрелов была повреждена гражданская инфраструктура, 3000 абонентов остались без света и воды.

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безопасность громада Игорь Клименко Запорожская область центр Федоров Иван Сергеевич
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