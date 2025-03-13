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13 марта 2025, 15:33

Третий год полномасштабной войны: в Запорожском кафе веселились под русскую музыку

13 марта 2025, 15:33
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Правоохранители проводят проверки в запорожском кафе. Известно, что там включали русскую музыку по заказам посетителей

Об этом сообщает полиция в Запорожской области, передает RegioNews.

В одном из кафе Коммунарского района Запорожья по заказу клиентов включена русскоязычная музыка. Другие посетители, возмущенные этим, стали снимать это на камеры. Правоохранители увидели видео, на котором посетители местного заведения заказывали песню, исполняемую на языке государства-агрессорки.

Сейчас правоохранители уже зарегистрировали данные об этом в Единый учет. Полицейские уже пообщались с персоналом заведения, а также напомнили руководству о запрещении публичного использования русскоязычного культурного продукта. Продолжается проверка.

Справка . В Украине действует закон, запрещающий российскую музыку на телевидении, радио, развлекательных заведениях, школах, общественном транспорте, гостиницах, ресторанах, кино и другом публичном пространстве. Это касается именно той музыки, которую исполняют или создали граждане РФ. Под запрет также подпадает публичное исполнение, демонстрация российских песен, использование фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов исполнителей, поддерживающих российскую агрессию.

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