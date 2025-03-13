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Правоохоронці проводять перевірки у запорізькому кафе. Відомо, що там вмикали російську музику на замовленні відвідувачів

Про це повідомляє поліція в Запорізькій області, передає RegioNews.

В одному з кафе Комунарського району Запоріжжя на замовлення клієнтів увімкнули російськомовну музику. Інші відвідувачі, які були обурені цим, стали знімати це на камери. Правоохоронці побачили відео, на якому відвідувачі місцевого закладу замовляли пісню, що виконуються мовою держави-агресорки.

Зараз правоохоронці вже зареєстрували дані про це до Єдиного обліку. Поліцейські вже поспілкувались з персоналом закладу, а також нагадали керівництву про заборону публічного використання російськомовного культурного продукту. Триває перевірка.

Довідка. В Україні діє закон, який забороняє російську музику на телебаченні, радіо, розважальних закладах, школах, громадському транспорті, готелях, ресторанах, у кіно та іншому публічному просторі. Це стосується саме тієї музики, яку виконують або створили громадяни РФ. Під заборону також підпадає публічне виконання, демонстрація російських пісень, використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію.