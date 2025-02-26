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Завершено досудебное расследование бывшего правоохранителя, который незаконно передавал данные с закрытой информационной базы работникам ритуальных агентств. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Фигурант имел доступ к закрытому госпорталу, где хранилась информация об умерших гражданах и их родственниках. Воспользовавшись этим, он решил продавать эти данные, включая номера телефонов, представителям похоронного бизнеса.

При получении такой информации предприниматели сразу связывались с родственниками умерших и предлагали свои услуги.

Чтобы схема работала непрерывно, бывший правоохранитель привлек к ней свою жену, дав ей логин и пароль для доступа в закрытую базу.

В общей сложности зафиксировано более 300 случаев передачи конфиденциальной информации.

Фигуранта уволили из правоохранительных органов. Ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области адвокат "сливал" клиентам данные госреестра судебных решений.