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26 лютого 2025, 03:39

У Запоріжжі судитимуть експравоохоронця, який зливав ритуальникам дані про померлих

26 лютого 2025, 03:39
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фото: ДБР
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Завершено досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який незаконно передавав дані з закритої інформаційної бази працівникам ритуальних агенцій. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, інформує RegioNews.

Фігурант мав доступ до закритого держпорталу, де зберігалася інформація про померлих громадян та їхніх родичів. Скориставшись цим, він вирішив продавати ці дані, включно з номерами телефонів, представникам поховального бізнесу.

Отримуючи таку інформацію, підприємці одразу зв’язувалися з родичами померлих та пропонували свої послуги.

Щоб схема працювала безперервно, колишній правоохоронець залучив до неї свою дружину, надавши їй логін і пароль для доступу в закриту базу.

Загалом зафіксовані понад 300 випадків передачі конфіденційної інформації.

Фігуранта звільнили із правоохоронних органів. Йому загрожує до 2 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині адвокат "зливав" клієнтам дані держреєстру судових рішень.

суд ДБР Запоріжжя правоохоронці ритуальна служба злив інформації
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