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13 февраля 2025, 16:35

Россияне сбросили два ФАБа на Краматорск: погиб мужчина, среди раненых – дети

13 февраля 2025, 16:35
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фото: Вадим Филашкин
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Сегодня днем, 13 февраля, российские войска сбросили две авиабомбы на город Краматорск Донецкой области. В результате вражеской атаки есть жертва и пострадавшие, повреждены частные дома и автомобили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

По материалам следствия, оккупанты ударили по Краматорску около 12:10. Предварительно, враг применил против гражданских "ФАБ-250" с модулем УМПК.

"В результате попадания средства поражения по частному сектору, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, погиб 46-летний мужчина. У его брата диагностированы тяжелые телесные повреждения и сейчас он находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Кроме того, в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, контузией и осколочными ранениями госпитализировали 47-летнего краматорца. Его 84-летняя мать и дочь 16 лет получили минно-взрывную травму и контузию. Также из-за вражеского авиаудара пострадал 18-летний юноша.

Окончательное количество пострадавших устанавливается. По факту военного преступления правоохранители начали расследование.

Напомним, днем 13 февраля российские военные нанесли удары по Краматорску в Донецкой области. Сообщалось о пострадавших.

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Обстрел Краматорска Донецкой области: есть раненые
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