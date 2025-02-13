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Сегодня днем, 13 февраля, российские войска сбросили две авиабомбы на город Краматорск Донецкой области. В результате вражеской атаки есть жертва и пострадавшие, повреждены частные дома и автомобили

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

По материалам следствия, оккупанты ударили по Краматорску около 12:10. Предварительно, враг применил против гражданских "ФАБ-250" с модулем УМПК.

"В результате попадания средства поражения по частному сектору, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, погиб 46-летний мужчина. У его брата диагностированы тяжелые телесные повреждения и сейчас он находится в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Кроме того, в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, контузией и осколочными ранениями госпитализировали 47-летнего краматорца. Его 84-летняя мать и дочь 16 лет получили минно-взрывную травму и контузию. Также из-за вражеского авиаудара пострадал 18-летний юноша.

Окончательное количество пострадавших устанавливается. По факту военного преступления правоохранители начали расследование.

Напомним, днем 13 февраля российские военные нанесли удары по Краматорску в Донецкой области. Сообщалось о пострадавших.