Фото: Нацполиция

Полиция расследует жестокое убийство собаки, которое подростки сняли на видео. Известно, что те, кто издевался над животным, потом хотели фотографироваться с трупом.

Об этом сообщает Полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В соцсетях стали распространять информацию о том, что в заброшенном здании на территории Александровского района подростки убили собаку. При этом они пытались сфотографироваться с трупом животного.

"По этому факту открыто уголовное производство, правовая квалификация - ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными по хулиганским мотивам, повлекшее гибель животного) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области будут судить троих мужчин за жестокое обращение с животными. Они издевались над дикими кабанами и снимали это на видео. Теперь им грозит до 8 лет лишения свободы.