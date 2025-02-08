Фото: Нацполіція

Поліція розслідує жорстоке вбивство собаки, яке підлітки засняли на відео. Відомо, що ті, хто знущався з тварини, потім хотіли фотографуватися з трупом

Про це повідомляє Поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У соцмережах стали поширювати інформацію про те, що в покинутій будівлі на території Олександрівського району підлітки вбили собаку. При цьому вони намагалися фотографуватися з трупом тварини.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження, правова кваліфікація - ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами з хуліганських мотивів, що призвело до загибелі тварини) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині будуть судити трьох чоловіків за жорстоке поводження з тваринами. Вони знущалися з диких кабанів та знімали це на відео. Тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі.