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08 лютого 2025, 01:50

У Запоріжжі шукають підлітків, які жорстоко вбили собаку

08 лютого 2025, 01:50
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Фото: Нацполіція
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Поліція розслідує жорстоке вбивство собаки, яке підлітки засняли на відео. Відомо, що ті, хто знущався з тварини, потім хотіли фотографуватися з трупом

Про це повідомляє Поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У соцмережах стали поширювати інформацію про те, що в покинутій будівлі на території Олександрівського району підлітки вбили собаку. При цьому вони намагалися фотографуватися з трупом тварини.

"За цим фактом відкрито кримінальне провадження, правова кваліфікація - ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами з хуліганських мотивів, що призвело до загибелі тварини) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Раніше повідомлялося, що на Тернопільщині будуть судити трьох чоловіків за жорстоке поводження з тваринами. Вони знущалися з диких кабанів та знімали це на відео. Тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

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