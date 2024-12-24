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Правоохоронці оголосили підозру жителю Запоріжжя за фактом сприяння в незаконному переправленню чоловіків через держкордон

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Ділок за 10 тисяч доларів сприяв чоловікам призивного віку в оформленні фіктивних меддокументів про наявність хвороб та висновків МСЕК про встановлення групи інвалідності. На підставі таких документів громадяни, придатні до військової служби, уникали мобілізації та мали можливість виїхати за кордон.

Фігуранта викрили "на гарячому" під час отримання частини коштів в 2000 доларів за запропоновану послугу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині судитимуть посадовця ДПСУ, який допоміг майже 30 чоловікам незаконно виїхати до Польщі.