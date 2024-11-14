Россияне атаковали промышленный объект в Полтавской области
Вечером 13 ноября российские войска атаковали беспилотниками Полтавскую область
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает RegioNews.
Оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Миргородском районе.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, днем 13 ноября российские военные ударили по Краматорскув Донецкой области. Попали по школе.
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