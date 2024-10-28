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В понедельник, 28 октября, около шести утра российский "Шахед" пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС

Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом", передает RegioNews.

В компании отметили, что с наступлением осенне-зимнего периода россияне усиливают энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски безопасной эксплуатации атомных объектов.

"Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может ощутить весь континент", – подчеркнул глава "Энергоатома" Петр Котин.

Напомним, в ночь на 28 октября Украину атаковали 100 дронов. Силы ПВО сбили 66 беспилотников в 13 областях.