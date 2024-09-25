фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Бойцы ГПСУ обнаружили в посадке вражескую пехоту и решили не отслеживать врага в одиночку, поэтому операторы дронов уничтожили все их позиции дотла", – говорится в сообщении.

Напомним, спецназовцы СБУ ударными дронами и другими огневыми средствами за неделю уничтожили 6 танков, 18 ББМ, 19 артсистем и 6 складов с боеприпасами российских захватчиков.