Россияне придумали новую схему "легализации" вывоза детей из оккупации в РФ, – ЦНС
Оккупационные власти продолжают принудительный вывоз украинских детей с временно захваченных территорий Украины. Это делается под видом "заботы" о больных и сиротах
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.
"Колаборанты называют это "эвакуацией" или "реабилитацией", пытаясь создать видимость законности и гуманизма своих действий", – говорится в сообщении.
Как пишет ЦНС, соответствующую деятельность враг развернул на базе детского хосписа "Одуванчики". Сначала он работал в оккупированной части Донецкой области, однако недавно, его деятельность расширилась и на Луганскую область.
Под видом помощи детям с тяжелыми болезнями (в частности онкологическими), сиротам и детям, лишенным родительской опеки – оккупанты формируют базу для дальнейшего принудительного их переселения в Россию.
В ЦНС подчеркнули, что такая "практика" является грубым нарушением международного права. Речь идет о Конвенции ООН по правам ребенка, защищающей детей от насильственного перемещения и отделения от семей.
"Прекратить эти преступления можно только после полной деоккупации украинских земель", – резюмировали в ЦНС, призвав людей предоставлять информацию о враге и коллаборантах.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне на временно оккупированных территориях за месяц отобрали у украинцев 3000 объектов недвижимости.