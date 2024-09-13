18:37  13 сентября
Дело экс-губернатора Резниченко может потопить кураторов "Большой стройки" Тимошенко и Голика
19:45  13 сентября
В Ужгороде работники ТЦК искали уклонистов в ресторанах и спортзалах
16:07  13 сентября
В Луганской области Силы обороны поразили бронетехнику и уничтожили полевые склады БК россиян
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2024, 13:10

Россияне придумали новую схему "легализации" вывоза детей из оккупации в РФ, – ЦНС

13 сентября 2024, 13:10
Читайте також українською мовою
фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Оккупационные власти продолжают принудительный вывоз украинских детей с временно захваченных территорий Украины. Это делается под видом "заботы" о больных и сиротах

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Колаборанты называют это "эвакуацией" или "реабилитацией", пытаясь создать видимость законности и гуманизма своих действий", – говорится в сообщении.

Как пишет ЦНС, соответствующую деятельность враг развернул на базе детского хосписа "Одуванчики". Сначала он работал в оккупированной части Донецкой области, однако недавно, его деятельность расширилась и на Луганскую область.

Под видом помощи детям с тяжелыми болезнями (в частности онкологическими), сиротам и детям, лишенным родительской опеки – оккупанты формируют базу для дальнейшего принудительного их переселения в Россию.

В ЦНС подчеркнули, что такая "практика" является грубым нарушением международного права. Речь идет о Конвенции ООН по правам ребенка, защищающей детей от насильственного перемещения и отделения от семей.

"Прекратить эти преступления можно только после полной деоккупации украинских земель", – резюмировали в ЦНС, призвав людей предоставлять информацию о враге и коллаборантах.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне на временно оккупированных территориях за месяц отобрали у украинцев 3000 объектов недвижимости.

война оккупанты оккупация вывоз похищение дети
13 сентября 2024
Дело экс-губернатора Резниченко может потопить кураторов "Большой стройки" Тимошенко и Голика
НАБУ объявило подозрение бывшему председателю Днепропетровской ОГА Валентину Резниченко. Следствие считает его причастным к масштабному хищению на дорожном строительстве. Пока он самое высокое должнос...
09 сентября 2024
Кто такой Виктор Микита, и как изменится региональная политика ОП после его назначения
В рамках полной перезагрузки исполнительной и президентской вертикали власти новым заместителем руководителя Офиса президента ответственным за региональную политику стал Виктор Микита. На эту должност...
05 сентября 2024
Путин демонстративно презирает международное правосудие, но Украина получила серьезный инструмент, чтобы привлечь Россию к ответственности
Владимир Путин в очередной раз показал, во что он ставит современную международную систему – на этот раз такой важный элемент как Международный уголовный суд. Визит российского диктатора в Монголию до...
03 сентября 2024
Власть готовится к большой перезагрузке Кабмина: кто из министров лишится своих должностей
На этой неделе, по всей видимости, разрешится эпопея с переформированием Кабинета министров, которая тянулась последние четыре месяца
Дело об убийстве Ирины Фарион требуют переквалифицировать
13 сентября 2024, 23:51
В Херсонской области мужчина пытался вынести мину с поля: он погиб
13 сентября 2024, 22:25
В Киеве карета "скорой" попала в ДТП: пострадали медики
13 сентября 2024, 21:40
Кабмин утвердил проект госбюджета на 2025 год, - Шмыгаль
13 сентября 2024, 21:05
День траура: в больнице скончался мужчина, раненный во время массированной атаки "Шахедов" на Конотоп
13 сентября 2024, 20:43
В пригороде Киева женщина нашла посреди улицы мину
13 сентября 2024, 20:11
В Ужгороде работники ТЦК искали уклонистов в ресторанах и спортзалах
13 сентября 2024, 19:45
В Укрэнерго сообщили, будут ли выключать свет 14 сентября
13 сентября 2024, 19:27
На Запорожье пограничники уничтожили пункты наблюдения оккупантов
13 сентября 2024, 19:18
Российская армия атаковала Купянск дроном-камикадзе: ранена женщина
13 сентября 2024, 18:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело экс-губернатора Резниченко может потопить кураторов "Большой стройки" Тимошенко и Голика
Кто такой Виктор Микита, и как изменится региональная политика ОП после его назначения
Все публикации »
Юрий Касьянов
Александр Карпюк (Серж Марко)
Иван Столярчук
Все блоги »