Житель Запорожья до смерти избил свою знакомую: тело нашли на улице

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Убийство произошло в ночь на 15 июня в одной из квартир Днепровского района Запорожья. Подозреваемый был задержан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

По материалам следствия, 14 июня 50-летняя жертва пришла на застолье к своим знакомым, где у нее возник конфликт с одним из гостей. Оказалось, что когда хозяева квартиры легли спать, последний избивал потерпевшую, пока она не умерла.

"Посреди ночи мужчина разбудил владельца дома и сообщил, что его жертва не подает признаков жизни. Сразу после этого он собрал свои вещи и ушел в неизвестном направлении. Чтобы избежать "проблем" с законом хозяин квартиры вместе с сожительницей вынесли тело погибшей на улицу", – говорится в сообщении.

Правоохранители разыскали и задержали 38-летнего подозреваемого. Житель Запорожья скрывался в квартире своего знакомого. Обвиняемого взяли под стражу, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, житель Запорожья до смерти забил молотком своих родителей. После избиения злоумышленник перерезал горло отчиму. Его приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что житель Запорожья приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство троих родственников. Мужчина зарубил топором своего отца, бабушку и дедушку.