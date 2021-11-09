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09 ноября 2021, 15:26 5

В Бердянске разоблачили представителей турагентства на сбыте поддельных ПЦР-тестов

09 ноября 2021, 15:26 5
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Фото: из открытых источников
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В Бердянске полицейские разоблачили представителей туристического агентства на сбыте поддельных ПЦР-тестов на COVID-19

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

По данным следствия, работники турагентства предлагали своим клиентам приобрести поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции. Стоимость одной такой справки составляла 700 гривен.

Во время обыска обнаружено и изъято 5 поддельных сертификатов, в которых дата их действия (72 часа) не соответствовала дню изготовления. Все изъятое будет направлено на экспертизы.

За содеянное фигурантам может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области из-за отсутствия вакцинации против коронавируса от исполнения обязанностей отстранили 584 педагога.

ПЦР-тест подделка деньги туризм полиция

 
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