В Бердянске разоблачили представителей турагентства на сбыте поддельных ПЦР-тестов
В Бердянске полицейские разоблачили представителей туристического агентства на сбыте поддельных ПЦР-тестов на COVID-19
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
По данным следствия, работники турагентства предлагали своим клиентам приобрести поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19 для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции. Стоимость одной такой справки составляла 700 гривен.
Во время обыска обнаружено и изъято 5 поддельных сертификатов, в которых дата их действия (72 часа) не соответствовала дню изготовления. Все изъятое будет направлено на экспертизы.
За содеянное фигурантам может грозить до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области из-за отсутствия вакцинации против коронавируса от исполнения обязанностей отстранили 584 педагога.