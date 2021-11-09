У Бердянську викрили представників турагентства на збуті підроблених ПЛР-тестів

Фото: з відкритих джерел

У Бердянську поліцейські викрили представників туристичного агентства на збуті підроблених ПЛР-тестів на COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області.

За даними слідства, працівники турагентства пропонували своїм клієнтам придбати підроблені довідки про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції. Вартість однієї такої довідки складала 700 гривень.

Під час обшуку виявлено та вилучено 5 підроблених сертифікатів, у яких дата їхньої дії (72 години) не відповідала дню виготовлення. Усе вилучене буде скеровано на експертизи.

За скоєне фігурантам може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Запорізькій області через відсутність вакцинації проти коронавірусу від виконання обов’язків відсторонили 584 освітянина.