На Киевщине полицейский за деньги отпустил подозреваемого - ГБР

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На Киевщине полицейский за взятку отпустил гражданина, который находился в розыске. Злоумышленник задержан

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал Государственного бюро расследований

В совершении преступления подозревается исполняющий обязанности начальника одного из секторов криминальной полиции города Бровары. Полицейский задержал мужчину, который находится в розыске за разбой в Броварах, но вместо того, чтобы доставить его в киевскую полицию, он потребовал у задержанного $5000.

За деньги правоохранитель обещал не документировать факт задержания официально и отпустил. 1 октября гражданская жена задержанного передала полицейскому первую часть денег. А уже 11 октября правоохранителя задержали во время получения второй части взятки в сумме ₴50 000.

Напомним, что в августе суд отправил под стражу двух полицейских, которые за деньги "отмазывали" подозреваемого в мошенничестве.