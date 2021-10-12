13:26  12 октября
Монастырский рассказал, когда появятся первые результаты экспертиз по делу нардепа Полякова
09:46  12 октября
"Оранжевой" зоне карантина соответствуют 15 областей - Минздрав
17:28  12 октября
На Донбассе российские оккупанты обстреляли наших военных из стрелкового оружия
UA | RU
UA | RU
12 октября 2021, 17:00 43

На Киевщине полицейский за деньги отпустил подозреваемого - ГБР

12 октября 2021, 17:00 43
Читайте також українською мовою
ДБР
Читайте також
українською мовою

На Киевщине полицейский за взятку отпустил гражданина, который находился в розыске. Злоумышленник задержан

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм канал Государственного бюро расследований

В совершении преступления подозревается исполняющий обязанности начальника одного из секторов криминальной полиции города Бровары. Полицейский задержал мужчину, который находится в розыске за разбой в Броварах, но вместо того, чтобы доставить его в киевскую полицию, он потребовал у задержанного $5000.

За деньги правоохранитель обещал не документировать факт задержания официально и отпустил. 1 октября гражданская жена задержанного передала полицейскому первую часть денег. А уже 11 октября правоохранителя задержали во время получения второй части взятки в сумме ₴50 000.

Напомним, что в августе суд отправил под стражу двух полицейских, которые за деньги "отмазывали" подозреваемого в мошенничестве.

ГБР взятка подозрение полиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram