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11 сентября 2021, 16:42 120

В Запорожье уволили водителя маршрутки, который ударил дверью по лицу пенсионера

11 сентября 2021, 16:42 120
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Фото: из открытых источников
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Правоохранители Запорожья открыли уголовное производство против водителя маршрутного автобуса, который избил 82-летнего пенсионера. Кроме того, компания-перевозчик уже уволила данного водителя с работы

Как передает RegioNews, об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Отмечается, что об инциденте правоохранителям сообщили очевидцы происшествия.

Установлено, что водитель 1976 года рождения, пытаясь вытолкнуть 82-летнего пенсионера из салона микроавтобуса нанес последнему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что ситуация приобрела широкий общественный резонанс: в социальной сети появилось видео, на котором видно как водитель маршрутного автобуса сначала нанес удар человеку преклонного возраста ногой в живот, а потом дверью ударил пенсионера по лицу.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство. Санкция предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ или ограничения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, сотрудники патрульной полиции связались с представителями фирмы-перевозчика по принятию мер дисциплинарного воздействия к своему работнику. 10 сентября фирма-перевозчик уволила указанного водителя с занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что в городе Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Человек, которого должны были доставить в больницу, погиб на месте аварии.

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