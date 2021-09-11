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11 вересня 2021, 16:42 135

У Запоріжжі звільнили водія маршрутки, який вдарив дверима по обличчю пенсіонера

11 вересня 2021, 16:42 135
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Фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці Запоріжжя відкрили кримінальне провадження проти водія маршрутного автобуса, який побив 82-річного пенсіонера. Окрім того, компанія-перевізник вже звільнила даного водія з роботи

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Зазначається, що про інцидент правоохоронцям повідомили очевидці події.

Встановлено, що водій 1976 року народження, намагаючись виштовхнути 82-річного пенсіонера з салону мікроавтобусу наніс останньому тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

У поліції наголошують, що ситуація набула широкого суспільного резонансу: в соціальній мережі з’явилось відео, на якому зафільмовано як водій маршрутного автобуса спочатку наніс удар людині похилого віку ногою в живіт, а потім дверима вдарив пенсіонера по обличчю.

Правоохоронці відкрили за даним фактом кримінальне провадження. Санкція передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт або обмеження волі на строк до двох років.

Крім того, співробітники патрульної поліції зв’язались з представниками фірми-перевізника щодо прийняття заходів дисциплінарного впливу до свого працівника. 10 вересня фірма-перевізник звільнила вказаного водія з займаної посади.

Раніше повідомлялось, що у місті Житомирі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі машини швидкої допомоги та легкового автомобіля. Людина, яку мали доставити до лікарні, загинула на місці аварії.

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