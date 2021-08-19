На Запоріжжі на залізорудному комбінаті загинув шахтар
На території “Запорізького залізорудного комбінату” під час виконання підземних робіт загинув машиніст електровозу
Про це повідомила пресофіцер ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
Нещасний випадок стався у селі Мала Білозерка-4 17 серпня о 14:41.
"На горизонті 940 метрів під землею, під час виконання робіт по нарядах, порушуючи вимоги законодавчих та інших нормативно правових актів про охорону праці, отримав тілесні ушкодження не сумісні із життям машиніста електровозу 1979 року народження”, - повідомили в поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі загинув шахтар, якого придавило до скелі спецтехнікою.
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