На Запорожье осудили мужчину, который изнасиловал двух мальчиков
Жителя Запорожья приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над девятилетними мальчиками
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Жителя Запорожья признали виновным в сексуальном насилии над детьми, совершенном повторно (ч. 6 ст. 153 Уголовного кодекса Украины).
Следствие установило, что в феврале 2020 года ранее судимый за совершение преступлений сексуального характера мужчина под вымышленным предлогом пригласил в свой дом двух 9-летних мальчиков и, угрожая физической расправой, совершал в отношении их насильственные действия сексуального характера.
Теперь он приговорен к 15 годам лишения свободы.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров