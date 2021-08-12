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12 августа 2021, 15:59 400

На Запорожье осудили мужчину, который изнасиловал двух мальчиков

12 августа 2021, 15:59 400
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Фото из открытых источников
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Жителя Запорожья приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над девятилетними мальчиками

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Жителя Запорожья признали виновным в сексуальном насилии над детьми, совершенном повторно (ч. 6 ст. 153 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что в феврале 2020 года ранее судимый за совершение преступлений сексуального характера мужчина под вымышленным предлогом пригласил в свой дом двух 9-летних мальчиков и, угрожая физической расправой, совершал в отношении их насильственные действия сексуального характера.

Теперь он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напомним, под Днепром отец годами насиловал своих детей.

суд полиция Офис генпрокурора Украина Запорожье

 
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