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12 серпня 2021, 15:59 465

На Запоріжжі засудили чоловіка, який зґвалтував двох хлопчиків

12 серпня 2021, 15:59 465
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Фото з відкритих джерел
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Жителя Запоріжжя засудили до 15 років позбавлення волі за сексуальне насильство над дев'ятирічними хлопчиками

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Жителя Запоріжжя визнали винним у сексуальному насильстві над дітьми, вчиненому повторно (ч. 6 ст. 153 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що у лютому 2020 року раніше судимий за вчинення злочинів сексуального характеру чоловік під вигаданим приводом запросив до свого помешкання двох 9-річних хлопчиків та, погрожуючи фізичною розправою, вчиняв відносно них насильницькі дії сексуального характеру.

Тепер його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Дніпром батько роками ґвалтував своїх дітей.

суд Офіс генпрокурора Україна поліція Запоріжжя

 
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