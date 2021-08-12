На Запоріжжі засудили чоловіка, який зґвалтував двох хлопчиків

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Жителя Запоріжжя засудили до 15 років позбавлення волі за сексуальне насильство над дев'ятирічними хлопчиками

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Жителя Запоріжжя визнали винним у сексуальному насильстві над дітьми, вчиненому повторно (ч. 6 ст. 153 Кримінального кодексу України).

Слідство встановило, що у лютому 2020 року раніше судимий за вчинення злочинів сексуального характеру чоловік під вигаданим приводом запросив до свого помешкання двох 9-річних хлопчиків та, погрожуючи фізичною розправою, вчиняв відносно них насильницькі дії сексуального характеру.

Тепер його засуджено до 15 років позбавлення волі.

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