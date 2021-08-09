В Мелитополе "заминировали" железнодорожный вокзал

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В Мелитополе на железнодорожном вокзале обнаружили подозрительный рюкзак, однако взрывоопасных предметов в нем не обнаружили.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт города Мелитополя

Оказалось, что дежурный вокзала по телефону сообщил о том, что на перроне находится подозрительный рюкзак. На место происшествия выехали бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

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