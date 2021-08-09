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09 августа 2021, 18:23 70

В Мелитополе "заминировали" железнодорожный вокзал

09 августа 2021, 18:23 70
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Фото из открытых источников
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В Мелитополе на железнодорожном вокзале обнаружили подозрительный рюкзак, однако взрывоопасных предметов в нем не обнаружили.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт города Мелитополя

Оказалось, что дежурный вокзала по телефону сообщил о том, что на перроне находится подозрительный рюкзак. На место происшествия выехали бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Напомним, что не так давно в Запорожской области местный "заминировал" Днепровскую ГЭС. Ему грозит до 8 лет лишения свободы

минирование вокзал полиция ГСЧС

 
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