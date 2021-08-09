У Мелітополі "замінували" залізничний вокзал
У Мелітополі на залізничному вокзалі виявили підозрілий рюкзак, проте вибухонебезпечних предметів у ньому не виявили.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт міста Мелітополя
Виявилося, що черговий вокзалу по телефону повідомив про те, що на пероні знаходиться підозрілий рюкзак. На місце події виїхали бійці ДСНС і співробітники поліції. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
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