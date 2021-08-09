У Мелітополі "замінували" залізничний вокзал

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У Мелітополі на залізничному вокзалі виявили підозрілий рюкзак, проте вибухонебезпечних предметів у ньому не виявили.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт міста Мелітополя

Виявилося, що черговий вокзалу по телефону повідомив про те, що на пероні знаходиться підозрілий рюкзак. На місце події виїхали бійці ДСНС і співробітники поліції. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Нагадаємо, що нещодавно у Запорізькій області місцевий "замінував" Дніпровську ГЕС. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі