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09 августа 2021, 12:06 384

На Запорожье задержали мужчину, который во время конфликта убил ножом оппонента

09 августа 2021, 12:06 384
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Фото: из открытых источников
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В Запорожской области полиция задержала 69-летнего мужчину, который причинил своему односельчанину смертельные травмы. Ему уже избрана мера пресечения - содержание под стражей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Так, в полицию поступило сообщение от дежурного врача Энергодарской городской больницы, о том, что к ним доставили жителя села Благовещенка с телесными повреждениями в виде колотой раны грудной клетки. Во время проведения реанимационных мероприятий, мужчина скончался.

Сотрудники криминальной полиции опросили свидетелей происшествия и установили личность, причастную к совершению тяжкого преступления. Им оказался односельчанин потерпевшего, 1952 года рождения", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что травмы потерпевшему 1971 года рождения были нанесены в ходе конфликта во время распития спиртных напитков.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрана мера пресечения – содержание под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Одессе мужчина с ножом ранил водителя троллейбуса.

смерть оружие полиция тюрьма Запорожская область

 
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