В Днепропетровской области автомобиль въехал в здание: пострадали дети

Также, в результате происшествия пострадала хозяйка домовладения, которая в это время находилась внутри летней кухни

Также, в результате происшествия пострадала хозяйка домовладения, которая в это время находилась внутри летней кухни

Фото из открытых источников

В Петриковском районе Днепропетровской области вследствие столкновения автомобиля со зданием пострадали 5 человек, из которых 2 детей.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, пишет RegioNews. "26 февраля в 07:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Журавлиной поселка Чаплинка Петриковского района легковой автомобиль осуществил выезд на территорию частного домовладения и столкнулся со зданием", - говорится в сообщении. По прибытии спасателей на место происшествия установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Nissan Tiida. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и совершил столкновение со зданием, которое было расположено на территории частного домовладения. На момент ДТП в салоне автомобиля находились четыре человека (мужчина, женщина и двое детей). Также вследствие происшествия пострадала хозяйка домовладения, которая именно в это время находилась внутри летней кухни. На момент прибытия сотрудников ГСЧС все пострадавшие были госпитализированы работниками экстренной медицинской помощи в медицинское учреждение. Вследствие дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель 1984 года рождения, женщина 1985 года рождения, двое детей (2012 и 2015 года рождения) и владелица двор 1988 года рождения. Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы. При оказании помощи задействовали 9 человек личного состава и 2 единицы техники ГУ ГСЧС области. Напомним, в Ивано-Франковской области произошла серьезная авария: есть погибший и пострадавшие.

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