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10 марта 2020, 18:48 1

В Александровском отделении полиции Запорожья новый начальник

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українською мовою
10 марта 2020, 18:48 1
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Одно из центральных отделений полиции Запорожья возглавил подполковник полиции Сергей Мусий, который до этого исполнял обязанности заместителя начальника Энергодарского отдела ГУНП в Запорожской области
Фото: полиция
Одно из центральных отделений полиции Запорожья возглавил подполковник полиции Сергей Мусий, который до этого исполнял обязанности заместителя начальника Энергодарского отдела ГУНП в Запорожской области

Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе полиции.

10 марта был представлен временно исполняющий обязанности начальника Александровского отделения полиции Сергей Мусий, который работал в Енергодарском отделе полиции и исполнял обязанности заместителя начальника отдела - начальника сектора криминальной полиции.

Полковник полиции Руслан Невожай рассказал личному составу подразделения о приоритетных задачах, определенных руководством полиции области, по противодействию преступности и обеспечению правопорядка на территории обслуживания. Он указал на улучшение состояния работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, борьбу с наркопреступностью и противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Напомним, что 5 марта назначили руководителя Коммунарского отделения полиции.


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