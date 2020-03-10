В Александровском отделении полиции Запорожья новый начальник
Об этом RegioNews сообщили в пресс-службе полиции.
10 марта был представлен временно исполняющий обязанности начальника Александровского отделения полиции Сергей Мусий, который работал в Енергодарском отделе полиции и исполнял обязанности заместителя начальника отдела - начальника сектора криминальной полиции.
Полковник полиции Руслан Невожай рассказал личному составу подразделения о приоритетных задачах, определенных руководством полиции области, по противодействию преступности и обеспечению правопорядка на территории обслуживания. Он указал на улучшение состояния работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, борьбу с наркопреступностью и противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Напомним, что 5 марта назначили руководителя Коммунарского отделения полиции.
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