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24 июля 2026, 19:59

В Братиславе задержали бывшего чиновника Украинской ассоциации футбола: готовится экстрадиция

24 июля 2026, 19:59
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Братиславе задержали бывшего высокопоставленного чиновника Федерации футбола Украины, годами скрывавшегося от украинского правосудия

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным источников "Бабеля", речь идет о бывшем президенте Украинской ассоциации футбола Андрее Павелко.

По данным следствия, он организовал схему вывода почти 295 миллионов гривен средств Федерации через подконтрольные коммерческие структуры.

"По данным следствия, он организовал схему выведения почти 295 млн грн средств Федерации через подконтрольные коммерческие структуры. Для этого заключались фиктивные договоры на поставку морепродуктов, элитных сортов чая, кофе и электрооборудования, которые существовали только на бумаге. Деньги были выведены, а Федерация футбола Украины и Федерация футбола Украины ущерба", — сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Офис генерального прокурора уже приступил к процедуре экстрадиции задержанного в Украину.

"Офис Генерального прокурора уже начал процедуру экстрадиции. Мною направлено в компетентные органы Словацкой Республики письмо о намерении обратиться с запросом о выдаче этого лица, а также о применении временного ареста", — отметил генеральный прокурор. По словам Кравченко, задержание стало возможным благодаря международному сотрудничеству украинских и словацких правоохранителей.

Он также подчеркнул, что Украина продолжит добиваться возвращения к ответственности скрываемых за рубежом лиц.

Напомним, что Великобритания отказала в экстрадиции беглого депутата Артема Дмитрука. Вестминстерский магистратский суд в Лондоне принял решение на основании статьи 8 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на уважение частной и семейной жизни.

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