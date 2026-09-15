В Херсонской области сообщили о подозрении двум женщинам за работу в оккупационной соцзащите

Фото: Херсонская областная прокуратура

Двум жителям Херсонской области заочно сообщили о подозрении в добровольном занятии должностей в незаконном органе власти. Речь идет о работе в оккупационном "Управлении труда и социальной политике Херсонского городского округа"

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры женщинам инкриминируют добровольное занятие должностей в незаконных органах власти, не связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций - ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в августе 2022 года обе подозреваемые заняли должности так называемых "специалистов отдела приема заявлений" в незаконно созданном оккупационными властями "Управлении труда и социальной политики Херсонского городского округа".

Женщины, по данным правоохранителей, выполняли обязанности, связанные с предоставлением публичных услуг. В частности, принимали граждан, выдавали соответствующие бланки и консультировали людей в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, что в суд направили обвинительный акт в отношении депутата Херсонского областного совета VIII созыва, обвиняемого в пособничестве в ведении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором и оккупационными властями.