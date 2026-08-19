На Закарпатті сталася масштабна пожежа на території монастирського скиту

Фото: ДСНС

У селі Грушово Тячівського району Закарпатської області 18 серпня сталася пожежа в одному з монастирських скитів УПЦ (МП). Рятувальникам вдалося не допустити повного знищення будівлі

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Повідомлення про пожежу на вулиці Монастирській надійшло рятувальникам 18 серпня о 17:31. За словами служителів, ще до появи задимлення вони відчували у приміщенні незвичний запах. Коли побачили дим, одразу викликали рятувальників.

На місці пожежі вогнеборці місцевої пожежної команди Тересви, фахівці Центру безпеки громадян Солотвинської громади та рятувальники Тячева встановили, що полум’я охопило більшу частину приміщення та поширилося на покрівлю.

Вогонь швидко поширювався через те, що будівля була обшита пластиком. Рятувальники повністю ліквідували пожежу приблизно за годину. Загальна площа займання становила 100 квадратних метрів.

Унаслідок пожежі знищено покрівлю та церковне начиння. Також вогонь пошкодив перекриття, богослужбові книги та релігійні символи.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.

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