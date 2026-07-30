Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Організатором схеми виявився 33-річний житель Ужгородського району. Чоловік особисто підшуковував охочих виїхати, забезпечував їх житлом у прикордонній зоні, проводив інструктажі та видавав знаряддя для подолання інженерних загороджень. Свої послуги із супроводу до самого кордону він оцінив у 12 тисяч доларів з особи.

Ділка затримали "на гарячому" одразу після отримання всієї суми від чергового клієнта.

Під час обшуків та слідчих дій правоохоронці вилучили 12 тисяч доларів, два мобільні телефони, а також автомобіль, який використовувався для перевезення клієнтів.

Переправника затримали та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція ліквідували девʼять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах країни та затримали 23 організаторів. За суми до 23 тисяч доларів ділки сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон поза пунктами пропуску.