Стрельба и пожар в Ужгороде: в Шахтинском лесу заблокировали вооруженного злоумышленника

Фото: Нацполиция

Сегодня 24 июля около 18:30 на улице Олега Куцина в полицейские обратились несколько детей. Они сообщили, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину

Об этом сообщила Нацполиция Украины, передает RegioNews .

Стражи порядка немедленно прибыли на указанное место. В ходе обследования территории они снова услышали выстрелы. По предварительной информации, одина из пуль могла попасть в заброшенное здание, в результате чего возник пожар, распространившийся на лесной массив.

На месте происшествия продолжается специальная полицейская операция. К поискам и задержанию вооруженного мужчины привлечены дополнительные силы полиции, в частности бойцы спецподразделения "КОРД". Правоохранители проводят мероприятия по установлению местонахождения и задержанию злоумышленника.

Полиция призывает граждан не приближаться к району проведения спецоперации, а в случае обнаружения подозрительных лиц или получения какой-либо информации о возможном местонахождении стрелка немедленно сообщить на спецлинию 102.

Позже полиция сообщила, что стрелок был задержан.

Напомним, что в Кривом Роге женщина напала на двух патрульных полицейских. Это случилось, когда они задерживали ее друга.