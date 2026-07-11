Переплыл Тису, чтобы вернуться на фронт: история бойца "Хартии"

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Военнослужащий Роман из Ивано-Франковской области вернулся в армию после нескольких месяцев вне службы. Чтобы снова стать в ряды защитников Украины, он переплыл реку Тиса и присоединился к 13-й бригаде Национальной гвардии "Хартия"

Свою историю военный с позывным Тиса рассказал на YouTube-канале бригады, передает RegioNews.

Роман начал служить еще в 2019 году – сначала проходил срочную службу, а затем подписал контракт. После начала полномасштабного вторжения РФ он выполнял боевые задачи в Луганской области, в частности в Серебрянском лесу, а также принимал участие в Курской операции.

По словам военного, по возвращении подразделения из Курщины у него возник конфликт с командованием и накопилось моральное истощение. 25 марта 2025 г. он самовольно покинул воинскую часть.

Некоторое время Роман находился в Украине, а затем уехал за границу. Он рассказал, что через горы пешком перешел в Румынию, а затем отправился в Польшу, где работал в промышленном альпинизме.

Впоследствии военный решил вернуться в службу. Помочь ему возобновить путь в армию взялся бывший командир, которому Роман доверял. Из-за сложностей с документами они решили, что самым быстрым способом будет возвращение через реку Тиса.

"Тиса" рассказал, что перед переправой подготовил документы и телефон, замотав их в защиту, и зашел в воду с рюкзаком весом около 12-15 килограммов.

"Это было 25 марта. Снег в горах таял, вода поднялась, было темно. Едва не утонул, воды напился хорошо", – вспоминает военный.

После перехода границы его встретил собрат, который помог организовать возвращение в подразделение. Сейчас Роман служит оператором БпЛА в зенитно-ракетном дивизионе 13 бригады НГУ "Хартия".

По словам военного, решение вернуться в службу стало для него важным шагом, ведь он хотел снова быть среди собратьев и продолжить борьбу.

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