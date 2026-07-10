Атака дронов на Харьковщину: погибла 50-летняя женщина, есть пострадавшие

Фото: Харьковская ОВА

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеского удара погибла 50-летняя женщина.

Также пострадала 23-летняя женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение. Еще два человека – 27-летний мужчина и 18-летний парень – подверглись острой реакции на стресс. Медики предоставили им необходимую помощь на месте.

Из-за атаки вспыхнул пожар. Повреждены пять частных жилых домов и два хозяйственных постройки.

На месте происшествия работают все экстренные службы, ликвидирующие последствия вражеских обстрелов.

Напомним, что российские военные 9 июля атаковали автозаправочную станцию в Запорожье, один человек погиб. Впоследствии враг попал в складские помещения логистического центра.