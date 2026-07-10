Атака дронов на Харьковщину: погибла 50-летняя женщина, есть пострадавшие
Российские войска ночью атаковали беспилотниками город Валки Богодуховского района Харьковской области
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеского удара погибла 50-летняя женщина.
Также пострадала 23-летняя женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение. Еще два человека – 27-летний мужчина и 18-летний парень – подверглись острой реакции на стресс. Медики предоставили им необходимую помощь на месте.
Из-за атаки вспыхнул пожар. Повреждены пять частных жилых домов и два хозяйственных постройки.
На месте происшествия работают все экстренные службы, ликвидирующие последствия вражеских обстрелов.
Напомним, что российские военные 9 июля атаковали автозаправочную станцию в Запорожье, один человек погиб. Впоследствии враг попал в складские помещения логистического центра.