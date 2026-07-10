Более тысячи ударов по Запорожской области: погиб человек, 12 пострадали

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1038 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще 12 получили травмы.

Оккупанты нанесли 21 авиаудар по ряду населенных пунктов области, в том числе по Камышевахе, Орехову, Михаилу-Лукашевому и другим селам.

Также российская армия атаковала область 714 беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались Запорожье, Кушугум, Степногорск, Приморское, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов и десятки других населенных пунктов.

Кроме того, зафиксирован один обстрел из реактивной системы залпового огня по Малой Токмачке и 302 артиллерийских удара по населенным пунктам Запорожского, Васильевского и Пологовского районов.

Поступило 153 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и транспортных средств.

Напомним, российские войска ночью 10 июля атаковали беспилотниками город Валки Богодуховского района Харьковской области. Погибла 50-летняя женщина, еще три человека пострадали. Повреждены пять частных жилых домов и два хозяйственных постройки.