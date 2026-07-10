Более тысячи ударов по Запорожской области: погиб человек, 12 пострадали
За прошедшие сутки российские войска нанесли 1038 ударов по 49 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погиб один человек, еще 12 получили травмы.
Оккупанты нанесли 21 авиаудар по ряду населенных пунктов области, в том числе по Камышевахе, Орехову, Михаилу-Лукашевому и другим селам.
Также российская армия атаковала область 714 беспилотниками разных модификаций, преимущественно FPV-дронами. Под ударами оказались Запорожье, Кушугум, Степногорск, Приморское, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов и десятки других населенных пунктов.
Кроме того, зафиксирован один обстрел из реактивной системы залпового огня по Малой Токмачке и 302 артиллерийских удара по населенным пунктам Запорожского, Васильевского и Пологовского районов.
Поступило 153 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилых домов и транспортных средств.
Напомним, российские войска ночью 10 июля атаковали беспилотниками город Валки Богодуховского района Харьковской области. Погибла 50-летняя женщина, еще три человека пострадали. Повреждены пять частных жилых домов и два хозяйственных постройки.