Потери РФ за сутки: минус 1460 окупантов и 52 артсистемы
За минувшие сутки Силы обороны Украины обезвредили 1460 российских военных. Кроме того, оккупанты потеряли один танк, 6 боевых бронированных машин, 52 артиллерийские системы и 8 наземных робототехнических комплексов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.07.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 9 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России. Среди пораженных целей – 12 российских танкеров, буксир и сухогруз в акватории Азовского моря, а также нефтеналивной терминал в Ростовской области.
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