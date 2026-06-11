Фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся незаконно перейти границу через горы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Информацию о возможной попытке побега правоохранители получили от оперативников. Вскоре камера видеонаблюдения зафиксировала движение трех неизвестных с рюкзаками в лесу. Мужчины успели перелезть через заградительный забор, но наткнулись на пограничный наряд.

Увидев военных, нарушители бросились наутек. Чтобы остановить их, пограничникам пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух и привлечь служебную собаку.

Задержанными оказались жители Киевской, Полтавской и Одесской областей. Их доставили в пограничное подразделение.

На мужчин составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы, нарушение пограничного режима и злостное неповиновение правоохранителям.

Напомним, правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов. Схемы действовали в разных областях страны.