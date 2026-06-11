Фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перейти кордон через гори

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Інформацію про можливу спробу втечі правоохоронці отримали від оперативників. Невдовзі камера відеоспостереження зафіксувала рух трьох невідомих із рюкзаками у лісі. Чоловіки встигли перелізти через загороджувальний паркан, але натрапили на прикордонний наряд.

Побачивши військових, порушники кинулися навтьоки. Щоб зупинити їх, прикордонникам довелося зробити кілька попереджувальних пострілів у повітря та залучити службового собаку.

Затриманими виявилися жителі Київської, Полтавської та Одеської областей. Їх доставили до прикордонного підрозділу.

На чоловіків склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону, порушення прикордонного режиму та злісну непокору правоохоронцям.

Нагадаємо, правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. Схеми діяли в різних областях країни.