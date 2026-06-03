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03 червня 2026, 08:38

Ховав гранати у банках з повидлом: на Закарпатті викрили торговця боєприпасами

03 червня 2026, 08:38
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці Закарпаття заблокували міжрегіональний канал незаконного збуту боєприпасів. Організатором схеми виявився 40-річний житель села Вонігово Тячівського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік налагодив поставки бойових гранат із північно-східних регіонів України до Закарпатської області. Для маскування небезпечного вантажу він ховав гранати разом із запалами у банки з повидлом та відправляв їх клієнтам через логістичні компанії.

Оплату за "товар" фігурант отримував на банківські рахунки підставних осіб. У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували кілька фактів незаконного пересилання боєприпасів.

Після проведення комплексу оперативних заходів правоохоронці встановили місцеперебування організатора схеми та затримали його.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, в травні на Дніпропетровщині правоохоронці "накрили" канал продажу небезпечної зброї. За 75 тисяч гривень двоє чоловіків збули автомат АКМ-74, магазин до нього та майже сотню набоїв. Для конспірації та передачі зброї фігуранти використали покинуту будівлю на території Дніпропетровської області.

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