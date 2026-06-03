Ховав гранати у банках з повидлом: на Закарпатті викрили торговця боєприпасами
Правоохоронці Закарпаття заблокували міжрегіональний канал незаконного збуту боєприпасів. Організатором схеми виявився 40-річний житель села Вонігово Тячівського району
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За даними слідства, чоловік налагодив поставки бойових гранат із північно-східних регіонів України до Закарпатської області. Для маскування небезпечного вантажу він ховав гранати разом із запалами у банки з повидлом та відправляв їх клієнтам через логістичні компанії.
Оплату за "товар" фігурант отримував на банківські рахунки підставних осіб. У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували кілька фактів незаконного пересилання боєприпасів.
Після проведення комплексу оперативних заходів правоохоронці встановили місцеперебування організатора схеми та затримали його.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Нагадаємо, в травні на Дніпропетровщині правоохоронці "накрили" канал продажу небезпечної зброї. За 75 тисяч гривень двоє чоловіків збули автомат АКМ-74, магазин до нього та майже сотню набоїв. Для конспірації та передачі зброї фігуранти використали покинуту будівлю на території Дніпропетровської області.