29 мая 2026, 21:20

В Днепропетровской области "накрыли" канал продажи опасного оружия

Фото: полиция Днепропетровской области
За 75 тысяч гривен двое мужчин сбыли автомат АКМ-74, магазин к нему и почти сотню патронов. Для конспирации и передачи оружия фигуранты использовали заброшенное здание на территории Днепропетровской области

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В результате совместной работы следователей и оперативников криминальной полиции прекратили деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ходе документирования противоправной деятельности правоохранители провели ряд санкционированных обысков по местам жительства фигурантов, вероятно, причастных к сбыту оружия и боеприпасов.

У двух 31-летних мужчин изъяли мобильные телефоны, вещество растительного происхождения, похожее на каннабис, почти сотню патронов, автоматный глушитель и дымовую шашку.

Кроме того, полицейские задокументировали незаконную деятельность еще одного 31-летнего мужчины. Во время обысков по месту жительства и в автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около 200 патронов разного калибра, гранаты, запалы, блок подрывного заряда, тротиловые шашки, проволока-взрыватель и электродетонатор.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По результатам собранных доказательств следователи сообщили двум фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Еще одному мужчине доложено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Всем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, что 28 мая в полицию поступило сообщение о совершении разбойного нападения на 76-летнюю жительницу города Чугуев Харьковской области . По предварительной информации, злоумышленник проник в квартиру потерпевшей, угрожал ей ножом и завладел ее имуществом.

