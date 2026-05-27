В Херсонской области мужчина расстрелял жену из охотничьего ружья

Прокуроры Олешковской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя одного из поселков в Херсонском районе по факту умышленного убийства

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, супруги официально состояли в браке почти 37 лет, в последнее время женщина проживала отдельно — в Одессе. В марте 2026 года она приехала к мужчине. Между ними возник конфликт на почве длительных бытовых споров из-за денег, имущества и других семейных вопросов.

"Во время ссоры обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал гладкоствольное охотничье ружье, которое хранил в доме за холодильником, и выстрелил женщине в упор в грудь", - говорят в прокуратуре.

От полученного ранения потерпевшая скончалась примерно через минуту.

В настоящее время мужчина находится под стражей, за совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

