В Ровенской области ликвидируют пожары в лесах: убытки достигли 113 млн грн

В Ровенской области 7 мая продолжается ликвидация масштабных пожаров в лесных массивах Варасского и Сарненского районов, усиливают контроль из-за критической пожарной опасности

Об этом сообщает Ровенская ОВА со ссылкой на информацию, обнародованную на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает RegioNews .

"С начала года в области возникло 1160 пожаров. Более половины из них - на открытых территориях из-за сжигания сухой растительности и мусора. Общая сумма ущерба уже превысила 113 млн грн", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин, главная задача — максимально усилить профилактику пожаров и координацию всех служб.

Большинство пожаров возникает именно из-за человеческой халатности.

Как сообщили синоптики, сейчас в Ровенской области наблюдается высокий класс пожарной опасности, особенно в северных районах области.

По прогнозам, 8-9 мая ожидаются дожди и понижение температуры, однако уже 11-12 мая температура воздуха снова повысится до +25°C, что может осложнить ситуацию.

Напомним, что в Черниговской области из-за российских обстрелов 7 мая огонь охватил около 2400 гектаров леса вблизи границы с Россией.