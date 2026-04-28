Подпольные АЗС на Прикарпатье: дело организаторов передали в суд

В суд направили обвинительные акты в отношении двух жителей Ивано-Франковского района, обвиняемых в организации незаконной сети автозаправочных станций

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 24-летний директор компании из села Дзвиняч и 36-летний предприниматель из Ивано-Франковска организовали розничную продажу контрафактного горючего без разрешительных документов.

Нелегальные АЗС работали в Богородчанах и в Галиче. Для деятельности использовали арендованное оборудование – резервуары для хранения горючего и топливораздаточные колонки. Продажа производилась без фискальных чеков.

Экспертиза подтвердила, что изъятое топливо фальсифицировано и не соответствует государственным стандартам качества.

Правоохранители разоблачили деятельность "теневых" АЗС в конце февраля 2026 года. Во время обысков изъяли более 11 тысяч литров фальсифицированного горючего, а также оборудование. Обе станции демонтированы.

В марте 2026 года фигурантам сообщили о подозрении по ч.1 ст.204 УК Украины (незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров).

Обвиняемым грозит штраф с конфискацией и уничтожением незаконной продукции.

Напомним, правоохранители прекратили деятельность пяти заправок , работавших незаконно. Нелегальные АЗС работали в Белоцерковском районе. Общая стоимость изъятого топлива и оборудования составляет более 6 млн. грн.