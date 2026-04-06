06 апреля 2026, 17:04

В Ужгороде медиков "скорой" избили во время вызова к пациентке

иллюстративное фото: из открытых источников
Вечером 5 апреля на улице Можайского в Ужгороде произошло нападение на медиков экстренной помощи. Они прибыли на вызов к 84-летней женщине с подозрением на инсульт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатский центр экстренной медицинской помощи.

Отмечается, что по прибытии бригады "скорой" по вызову у подъезда медиков встретил агрессивно настроенный родственник пациентки.

Мужчина применил физическую силу к парамедикине: он ругался, пытался вырвать медицинское оборудование и насильно толкал женщину в лифт. В результате нападения медики были вынуждены вызвать полицию.

Несмотря на инцидент, бригада продолжила исполнение своих обязанностей.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, на Закарпатье "скорая" сбила 6-летнего мальчика на пешеходном переходе. Инцидент произошел в селе Квасы Раховского района.

