В Ужгороде медиков "скорой" избили во время вызова к пациентке

иллюстративное фото: из открытых источников

Вечером 5 апреля на улице Можайского в Ужгороде произошло нападение на медиков экстренной помощи. Они прибыли на вызов к 84-летней женщине с подозрением на инсульт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Закарпатский центр экстренной медицинской помощи.

Отмечается, что по прибытии бригады "скорой" по вызову у подъезда медиков встретил агрессивно настроенный родственник пациентки.

Мужчина применил физическую силу к парамедикине: он ругался, пытался вырвать медицинское оборудование и насильно толкал женщину в лифт. В результате нападения медики были вынуждены вызвать полицию.

Несмотря на инцидент, бригада продолжила исполнение своих обязанностей.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

