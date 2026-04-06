В Ужгороді медиків "швидкої" побили під час виклику до пацієнтки

Ввечері 5 квітня на вулиці Можайського в Ужгороді стався напад на медиків екстреної допомоги. Вони прибули на виклик до 84-річної жінки з підозрою на інсульт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Закарпатський центр екстреної медичної допомоги.

Зазначається, що після прибуття бригади "швидкої" на виклик, біля під’їзду медиків зустрів агресивно налаштований родич пацієнтки.

Чоловік застосував фізичну силу до парамедикині: він лаявся, намагався вирвати медичне обладнання та силоміць штовхав жінку в ліфт. У результаті нападу медики були змушені викликати поліцію.

Попри інцидент, бригада продовжила виконання своїх обов’язків.

Наразі правоохоронці зʼясовують всі обставини інциденту.

