ДТП сталася 4 квітня близько пʼятої ранку на об’їзній дорозі поблизу вантажного термінала КПП "Ужгород"

Водій Skoda Superb не впорався з керуванням на великій швидкості. Автомобіль вилетів у кювет і перекинувся на дах.

У салоні легковика перебували двоє 18-річних пасажирів – вони отримали травми, їх госпіталізували. Сам водій значних ушкоджень не зазнав.

Медичне освідування показало, що 19-річний водій був нетверезим: у його крові виявили 0,68 проміле алкоголю.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Автівку вилучили на спецмайданчик, а водія помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

